قتيلة و6 جرحى جراء انقلاب حافلة في نخجوان
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]
جولفا، نخجوان، 8 أبريل، أذرتاج
انقلبت حافلة متوسطة من طراز هيونداي في أراضي قرية عرضين بمحافظة جولفا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة صباح الأمس.
وادى الحادث الى مقتل راكبة مكان الحادث وإصابة 6 اخرين بجروح خطيرة نقلوا الى المستشفيات ويجري التحقيق مع الحادث.
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