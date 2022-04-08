وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية

باكو، 8 ابريل (أذرتاج)

جرت في 8 ابريل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو في 8 ابريل.

اجرى الوزيران تبادل الآراء حول الوضع الأخير في المنطقة وتنفيذ البيانين الثلاثيين.

ناقش الطرفان مسائل تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واللقاء الرفيع المستوى المنعقد في بروكسل.

كما تناول الطرفان بحث الوضع في أوكرانيا وحولها والتعاون على الصعيد المتعدد الجوانب والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.