أذربيجان: 22 إصابة من كورونا في 8 أبريل
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
باكو، 8 أبريل ، (اذرتاج)
سجلت إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 48 مصابا بالفيروس خلال 8 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و188 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و252 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 233 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و735 ألف و182 فحص طبي.
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