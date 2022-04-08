أذربيجان: 22 إصابة من كورونا في 8 أبريل

باكو، 8 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 48 مصابا بالفيروس خلال 8 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و188 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و252 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 233 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و735 ألف و182 فحص طبي.