  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 22 إصابة من كورونا في 8 أبريل

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    باكو، 8 أبريل ، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 48 مصابا بالفيروس خلال 8 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و188 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و252 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 233 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و735 ألف و182 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 22 إصابة من كورونا في 8 أبريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 8 أبريل
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢١]
    طبيبة امراض القلب: التدخين عقب الإفطار يحدث الازمة القلبية
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 7 أبريل
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    أذربيجان: 25 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 7 أبريل
    أذربيجان: 22 إصابة من كورونا في 8 أبريل