لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة

شوشا المحررة، 8 أبريل، أذرتاج

عقدت لجنة المجلس الوطني لسياسة القانون وبناء الدولة جلسة مشتركة مع نظيرتها البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن ومحاربة الفساد 8 أبريل اليوم في شوشا المحررة.

وأحيا النواب المشاركون في الجلسة المشتركة ذكرى شهداء الوطن الغالي بوقفة حداد.

ثم نظر أعضاء اللجنتين في إبرام مذكرة تفاهم في تدريبات القوات الخاصة "نسر القوقاز" بين حكومات جمهوريتي أذربيجان وتركيا وجورجيا الموقع عليها في باكو 10 أكتوبر عام 2019م وفي الأمر الثاني المطروح في الأجندة إدراج تعديلات في القانون الجنائي حيث يقترح تحرير القسم الأول من المادة الـ208 نصا جديدا وبعد المناقشات أوصى النواب بإحالة الأمرين الى مناقشة المجلس.