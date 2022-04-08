  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    شوشا المحررة، 8 أبريل، أذرتاج

    عقدت لجنة المجلس الوطني لسياسة القانون وبناء الدولة جلسة مشتركة مع نظيرتها البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن ومحاربة الفساد 8 أبريل اليوم في شوشا المحررة.

    وأحيا النواب المشاركون في الجلسة المشتركة ذكرى شهداء الوطن الغالي بوقفة حداد.

    ثم نظر أعضاء اللجنتين في إبرام مذكرة تفاهم في تدريبات القوات الخاصة "نسر القوقاز" بين حكومات جمهوريتي أذربيجان وتركيا وجورجيا الموقع عليها في باكو 10 أكتوبر عام 2019م وفي الأمر الثاني المطروح في الأجندة إدراج تعديلات في القانون الجنائي حيث يقترح تحرير القسم الأول من المادة الـ208 نصا جديدا وبعد المناقشات أوصى النواب بإحالة الأمرين الى مناقشة المجلس.

    AZERTAG.AZ :لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    سيرجي لافروف: موسكو الرسمية تضمن تنفيذ البيانات الثلاثية بشأن قاراباغ
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
    الصين ترحب بالمحادثات بين أذربيجان وأرمينيا
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]
    الخارجية: لقاء بروكسل خطوة مهمة جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة
    لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة