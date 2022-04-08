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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 8 أبريل

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]

    باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 آلاف و588 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 629 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و717 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 6 آلاف و744 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و532 ألف و20 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و329 ألف و879 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و831 ألف و462 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و137 ألف و947 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 232 ألف و732.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 8 أبريل
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