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    أمينة المظالم تلتقي المواطنين العائدين من سوريا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]

    باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

    ان استعادة المواطنين الأذربيجانيين المحتجزين كرهائن من قبل الجماعات المسلحة المقاتلة في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوقهم في دائرة اهتمام أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا. تتخذ الدولة الأذربيجانية إجراءات وتدابير معينة لاستعادة النساء والأطفال المحتجزين (المحتجزات) في سوريا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن ديوان المظالم ان سبينه علييفا التقت مؤخرا بنساء وأطفال تم نقلهم من سوريا الى أذربيجان ووُضعن في مؤسسة الخدمة الاجتماعية لوكالة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وتلقت أمينة المظالم معلومات عن التدابير المتخذة في مجال إعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة الإدماج لهؤلاء الأشخاص ودرست الوضع مع ضمان حقوقهم وحرياتهم وقدمت التوصيات ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :أمينة المظالم تلتقي المواطنين العائدين من سوريا
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    أمينة المظالم تلتقي المواطنين العائدين من سوريا أمينة المظالم تلتقي المواطنين العائدين من سوريا