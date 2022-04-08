سيرجي لافروف: موسكو الرسمية تضمن تنفيذ البيانات الثلاثية بشأن قاراباغ

موسكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

ستضمن موسكو تنفيذ البيانات الثلاثية لزعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا بشأن قاراباغ.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في لقائه مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في موسكو.

وأشار إلى أن موسكو ستضمن تنفيذ البيانات الثلاثية، بما في ذلك عمل قوات حفظ السلام الروسية ضمن تفويضها.

وقال لافروف إنه من المتوقع عقد اجتماع للرئيسي الروسي والأرمني وسيناقش الوزيران الاستعدادات لهذا الاجتماع.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، ستساعد موسكو أرمينيا كحليف رئيسي في تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية حدودها.

كما أشار لافروف إلى أن روسيا أعدت حزمة أخرى من المقترحات لزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأرميني.