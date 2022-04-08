لقاء بمقر التنسيق مع ممثلي حركة شركات فرنسا ميديف الدولية والشركات الفرنسية الرائدة

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس الديوان الرئاسي رئيس مقر التنسيق للمعالجة المركزة لقضايا اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني سمير نورييف بكبير المدير التنفيذي لحركة شركات فرنسا منظمة ميديف الدولية فيليب غوتيه مع الوفد المرافق له المتضمن مثملين عن الشركات الفرنسية الرائدة.

أشير في اللقاء الى تشكل تعاون مثمر بين أذربيجان وفرنسا فيما وصفت زيارات نظامية يقوم بها ممثلون عن الشركات الفرنسية الرائدة أذربيجان بمظهر اهتمام بتعميق العلاقات الاقتصادية.

وشُدد على استمرار فاعل لأعمال اعادة البناء والإصلاح والإعمار واسعة النطاق المنفذة بقيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف لدى اراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني وعلى تحقيق انجازات مهمة على حساب الامكانات المالية الداخلية وخلال مدة قصيرة جدا. واعرب عن وضع أذربيجان أساس تجربة رائدة في العالم في سرعة اعمال اعادة البناء والاصلاح والاعمار وسعتها الضخمة في الفترة ما بعد الحرب.

وعُبر من جانب ممثلين مشاركين في اللقاء عن شركات فرنسا الرائدة مثل ايرباس وألستوم وسويز وثاليس وايجيز واوبرثور كاش بروتيكشن وأرويرنه غروب وغيرها عن الاهتمام بتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون مع احاطة مجالات جديدة بين أذربيجان وفرنسا. واستلفت الى نية دوائر الاعمال الفرنسية للمشاركة في مشاريع اعادة البناء والاصلاح والاعمار المنفذة لدى اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.