وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي يبحثان قضايا خاصة بتنفيذ البيانات الثلاثية

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 8 أبريل بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والروسي سيرجي لافروف.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الطرفين ناقشا الوضع الراهن على أرض الواقع في المنطقة وقضايا خاصة بتنفيذ البيانات الثلاثية.

وتبادل الوزيران وجهات نظر حول الشؤون الملحة لجدول اعمال التعاون الثنائي تبادلا واسعا.

كما طرح خلال المكالمة الهاتفية على بساط البحث ما خص بوضع أوكرانيا وما حولها وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.