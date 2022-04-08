وزير الخارجية يبحث مع زميله البريطاني نتائج لقاء بروكسل

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 8 أبريل بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والبريطاني للشؤون الخارجية وشؤون بلدان الاتحاد وأوروبا بمكت التنمية جيمس كليفيرلي.

قالت الخارجية في بيان إن الجانبين ناقشا الوضع الاخير في المنطقة وقضايا تخص بتنفيذ البيانات الثلاثية وكذلك ما يتعلق بتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ونتائج لقاء بروكسيل في هذا السياق.

كما جرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.