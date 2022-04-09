إسطنبول، 9 أبريل، (اذرتاج) عقد في 8 أبريل اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا في إسطنبول. أفادت وكالة اذرتاج ان وزيري الدفاع الإيطالي والبريطاني لورنزو جويريني وبن والاس حضرا الاجتماع الثلاثي المنعقد في إسطنبول تلبية لدعوة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار. قبل هذا الاجتماع، اجتمع وزير الدفاع الوطني التركي على حدة مع نظيريه الإيطالي والبريطاني.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا في إسطنبول

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