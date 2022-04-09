وزير الخارجية الاذربيجاني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر الجديد

باكو، 9 أبريل (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 8 أبريل سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى البلد هشام محمد ناجي عبد الحميد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان السفير هشام محمد ناجي عبد الحميد سلم نسخة من أوراق اعتماده للوزير.

تمنى الوزير للسفير المصري نجاحات في منصبه الجديد معربا عن يقينه من انه يبذل كل ما في وسعه للإسهام في تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين خلال فترة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

من جانبه اعرب السفير عن سروره لتعيينه سفيرا لبلاده في أذربيجان مشيدا بالتعاون الناجح بين البلدين في العديد من المجالات، بما فيها الاقتصاد والسياحة وغيرهما.

تحدث الطرفان في اللقاء عن طرق تطوير علاقات الصداقة التاريخية والتقليدية بين أذربيجان ومصر وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والعلم والتعليم والطاقة والسياحة والنقل الجوي وغيرها.

تم التأكيد على التعاون الوثيق بين الدولتين في المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

أحاط الوزير بايراموف الجانب المصري علما بالوضع الناشئ بعد النزاع في المنطقة وتنفيذ البيانات الثلاثية والخطوات الأذربيجانية في هذا السياق واعمال إزالة الألغام وإعادة الاعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال. كذلك قدم الوزير للسفير معلومات عن رؤية أذربيجان الهادفة الى تطوير المنطقة في جو من السلام والأمان.

بدوره قال السفير هشام محمد ناجي عبد الحميد ان مصر تدعم دائما وحدة أراضي أذربيجان متمنيا لأذربيجان مزيدا من النجاحات في اعمال إعادة الاعمار والبناء ومشيرا الى ان الشركات المصرية تهتم بمشاريع البناء والاعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.

سلم السفير الى الوزير بايراموف رسالة تهنئة باسم القيادة المصرية بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان ومصر.

تم التوصل في اللقاء الى اتفاق لمواصلة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين.