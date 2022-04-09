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    إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٢٤]

    باكو، 9 أبريل، أذرتاج

    أطلقت إدارة محافظة شابران لأنظمة الريّ حملة إعادة تأهيل قنوات الري عشية موسم الري الجديد على نطاق المحافظة حيث أن 764 كم من قنوات الري داخل المزارع وما بين المزارع تستخدم لري 27 الف هيكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وبدلت الإدارة الى الحين أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية من اجل ضمان ري الحقول دون ضياع.

    وبالتوازي تستمر أعمال تنظيف القنوات من الوحل وسائر ما يمنع جريان المياه بدعم 12 معدة فنية كبيرة.

     

     

    AZERTAG.AZ :إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية
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    إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية إدارة ري شابران تبدل أكثر من 100 كم من قنوات الري الترابية بالخرسانية