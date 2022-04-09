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    شرطة ساعتلي تنظم جلسة توعوية "لا لمخدرات" و"مضاعفات الزواج المبكر"

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٨]

    كمالي، ساعتلي، 9 أبريل، أذرتاج

    نظمت شرطة محافظة ساعتلي جلسة توعوية "لا لمخدرات" و"مضاعفات الزواج المبكر" لدى مدرسة قرية كمالي المتوسطة.

    وحضر الجلسة التوعوية ممثلون عن إدارة السلطة التنفيذية وفرع التعليم وموظفي الشرطة وأسرة المدرسة وتلاميذ الصفوف الثانوية.

     

    AZERTAG.AZ :شرطة ساعتلي تنظم جلسة توعوية "لا لمخدرات" و"مضاعفات الزواج المبكر"
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    شرطة ساعتلي تنظم جلسة توعوية "لا لمخدرات" و"مضاعفات الزواج المبكر" شرطة ساعتلي تنظم جلسة توعوية "لا لمخدرات" و"مضاعفات الزواج المبكر"