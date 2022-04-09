  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    شاماخي يخسر أمام نفطجي في أول مباراة له على أرضه الجديد

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 9 أبريل، أذرتاج

    خسر نادي شاماخي أمام نفطجي باكو في أول مباراة له على أرضه الجديد ضمن الجولة الثاني والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم.

    وتغلب نفطجي باكو على مضيفه شاماخي بهدفين مقابل هدف.

    AZERTAG.AZ :شاماخي يخسر أمام نفطجي في أول مباراة له على أرضه الجديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]
    لاعب الجودو الاذربيجاني يحصد الذهبية في كأس آسيا
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
    نادي شاماخي خليفة كشلة باكو
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
    وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني يلتقي قيادة الاتحاد الجورجي لكرة السلة
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    حكم أذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني
    شاماخي يخسر أمام نفطجي في أول مباراة له على أرضه الجديد