باكو، 9 أبريل، أذرتاج خسر نادي شاماخي أمام نفطجي باكو في أول مباراة له على أرضه الجديد ضمن الجولة الثاني والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم. وتغلب نفطجي باكو على مضيفه شاماخي بهدفين مقابل هدف.

AZERTAG.AZ : شاماخي يخسر أمام نفطجي في أول مباراة له على أرضه الجديد

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