تدريب الناتو في باكو

باكو، 9 ابريل (اذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الاكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية في اطار برنامج التعاون للشراكة الفردية لعام 2022 بين وزارة الدفاع والناتو استضافت دورة تدريب في موضوع العلاقات العامة العسكرية" من قبل فريق التدريب المتنقل لقيادة القوات المتحدة للناتو الواقعة في برونسم.

عرضت في الدورة التدريبية معلومات عن نشاط الناتو في مجال الاعلام والشئون العامة.

في الختام قدمت شهادات الى المستمعين.