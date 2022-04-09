  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الروسي بوتين

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 9 أبريل، أذرتاج

    اتصل الرئيس إلهام علييف 9 أبريل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

    وخلال الحديث جرى تبادل وجهات نظر حول شؤون تطبيع العلاقات في فترة ما بعد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا وحول اللقاء المنعقد في بروكسل 6 أبريل.

    وأعاد الرئيس إلهام علييف للذاكرة وثيقة قدمها أذربيجان تتضحن المبادئ الخمسة لإقامة علاقات دولية مع أرمينيا وقبول أرمينيا هذه المبادئ.

    وخلال المكالمة الهاتفية جرى الحديث كذلك عن إنشاء فريق عمل في إعداد اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا وإنشاء لجنة لإعادة ترسيم الحدود وعن فعالية فريق عمل يشارك فيه أذربيجان وروسيا وأرمينيا لشؤون النقل وعن اتصالات تالية في هذا الإطار.

    وعبر الطرفان مرة أخرى عن النية المتبادلة لمواصلة التعاون الوثيق في جدول أعمال العلاقات الثنائية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الروسي بوتين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [٢٣:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره التركي
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٤]
    اجتماع على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٦]
    الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني يجتمعون حول مائدة غداء العمل في بروكسل
    الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الروسي بوتين