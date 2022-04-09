الرئيس علييف يتصل هاتفيا بنظيره الروسي بوتين

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

اتصل الرئيس إلهام علييف 9 أبريل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الحديث جرى تبادل وجهات نظر حول شؤون تطبيع العلاقات في فترة ما بعد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا وحول اللقاء المنعقد في بروكسل 6 أبريل.

وأعاد الرئيس إلهام علييف للذاكرة وثيقة قدمها أذربيجان تتضحن المبادئ الخمسة لإقامة علاقات دولية مع أرمينيا وقبول أرمينيا هذه المبادئ.

وخلال المكالمة الهاتفية جرى الحديث كذلك عن إنشاء فريق عمل في إعداد اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا وإنشاء لجنة لإعادة ترسيم الحدود وعن فعالية فريق عمل يشارك فيه أذربيجان وروسيا وأرمينيا لشؤون النقل وعن اتصالات تالية في هذا الإطار.

وعبر الطرفان مرة أخرى عن النية المتبادلة لمواصلة التعاون الوثيق في جدول أعمال العلاقات الثنائية.