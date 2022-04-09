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    أذربيجان: 28 إصابة بكورونا في 9 أبريل

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٨]

    باكو، 9 أبريل ، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 41 مصابا من الفيروس خلال 9 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و216 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و293 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 220 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و826 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6739008 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: 28 إصابة بكورونا في 9 أبريل
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