أذربيجان: 28 إصابة بكورونا في 9 أبريل

باكو، 9 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 41 مصابا من الفيروس خلال 9 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و216 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و293 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 220 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و826 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6739008 فحص طبي.