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    أذربيجان: تطعيم نحو 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 9 أبريل

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 9 أبريل ، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 آلاف و975 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 552 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و741 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7 آلاف و201 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و540 ألف و995 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و330 ألف و431 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و832 ألف و203 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و145 ألف و148 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 233 ألف و213.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 9 أبريل
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