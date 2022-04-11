الخارجية الأذربيجانية لا تعترف بـ"الانتخابات الرئاسية" المزعومة في منطقة تسيخينفالي الجورجية

باكو، 11 ابريل (أذرتاج)

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها انها تؤكد مرة أخرى دعمها لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها ولا تعترف بـ"الانتخابات الرئاسية" المزعومة في منطقة تسيخينفالي الجورجية في 10 ابريل عام 2022 وكذلك نتائجها، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

كما جاء في البيان ان وزارة الخارجية الأذربيجانية تؤكد ضرورة استمرار المحادثات للتسوية السلمية للقضية وقفا لقواعد القانون الدولي ومبادئه.