باكو، 11 ابريل (أذرتاج) شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 11 أبريل في حفل افتتاح المبنى الجديد للمعهد الاذربيجاني للعلوم الدينية التابعة للجنة الدولة المعنية بشئون المؤسسات الدينية في 11 ابريل. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف تفقد الظروف المهيأة في المبنى الجديد. قال رئيس لجنة الدولة المعنية بشئون المؤسسات الدينية مبارز قربانلي ان المعهد يعمل فيه كلية العلوم الدينية وكراسي علوم اللاهوت والعلوم الدينية الإسلامية واللغات والفنون الاجتماعية. يعد المعهد كوادر متخصصين في البكالوريوس والماجيستر والدكتوراه. كذلك تدرس في للمعهد اللغات العربية والانجليزية والعبرية. توجد في المبنى الجديد المتكون من 5 طوابق غرف إدارية وغرف الدرس ومكتبة وغرف الصلاة للنساء والرجال. يدرس حاليا في المعهد 277 طالب بينم يعمل فيه 43 مدرسا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يفتتح المبنى الجديد للمعهد الاذربيجاني للعلوم الدينية في باكو

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