الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة الموقفَ غير البناء لأرمينيا

باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

نرفض البيان العدائي التالي غير المبرر والمضاد للقانون الذي نشرته وزارة الخارجية الارمينية وندين بشدةٍ الموقفَ غير البناء الذي تقدمه أرمينيا في حين قُرّر اتخاذ خطوات للتطبيع بين الدولتين.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية في ردها على بيان نشرته وزارة الخارجية الارمينية في 10 أبريل.

كما ورد في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية: "بأي حق تتحدث أرمينيا عن القتل الجماعي والتطهير العرقي وهي التي ارتكبت التطهير العرقي في حق حوالي مليون اذربيجاني وانتهكت انتهاكا سافرا حقوقهم الأساسية خلال 30 عاما تقريبا، وارتكبت جرائم حرب كثيرة ابان العدوان العسكري، كذلك اغتالت 613 اذربيجاني مدني في ليلة واحدة في خوجالي، وتتحمل المسئولية عن مصير حوالي 4000 أذربيجاني كانوا مفقودين منذ أوائل 1990 وتم العثور على جزء منها في مقابر جماعية مؤخرا وتتهرب من المسئولية عن الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها حتى الآن."

إن هذا البيان، الذي نشرته وزارة خارجية أرمينيا، والذي يشجع الانفصالية في أراضي أذربيجان ويتدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى بشكل مضاد للقانون الدولي ويضر بمساعي بناء السلام في المنطقة، يظهر ان النية الحقيقية لأرمينيا ليست تطبيع العلاقات والتعايش السلمي. وعلى الرغم من موقف أرمينيا، ستواصل أذربيجان خطواتها الصحيحة الهادفة الى التنمية والترقي في إطار حدودها المتعارف عليها دوليا، بناء على التزاماتها والقانون الدولي، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية.