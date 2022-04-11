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    أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 10 أبريل

    ١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٤]

    باكو، 11 أبريل ، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 39 مصابا من الفيروس خلال 10 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و237 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و332 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 202 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و453 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6743461 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 10 أبريل
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