أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 10 أبريل

باكو، 11 أبريل ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 آلاف و312 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 566 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و664 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 6 آلاف و559 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و549 ألف و307 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و330 ألف و997 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و832 ألف و867 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و151 ألف و707 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 233 ألف و736.