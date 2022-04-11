تطهير مساحة 237 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 9 – 4 أبريل 106 لغم مضاد للمشاة و141 لغم مضاد للدبابات و156 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 237 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.