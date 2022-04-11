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    بحث آفاق تطوير التعاون المثمر بين أذربيجان وتركيا

    ١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤١]

    باكو، 11 أبريل، أذرتاج

    التقى رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية والعلاقات البرلمانية صمد سيدوف بسفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي.

    وبحث الطرفان في اللقاء آفاق تطوير التعاون المثمر بين البلدين ونظرا في مبادرات موجهة الى إحلال السلام والتعاون المستدام في المنطقة.

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