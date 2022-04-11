أذربيجان: لا حالة وفاة بين المصابين بكوفيد 19 على مدار اليوم

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

سجلت إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 19 مصابا من الفيروس خلال 11 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و253 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و351 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 199 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2624 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6746085 فحص طبي.