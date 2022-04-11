أذربيجان: تطعيم جرعة واحدة من لقاح كورونا في 11 أبريل

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 أبريل.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و549 ألف و308 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و330 ألف و997 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و832 ألف و867 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و151 ألف و708 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وما أكثر. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 233 ألف و736.