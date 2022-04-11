باكو، 11 أبريل، أذرتاج جرت مكالمة هاتفية 11 أبريل بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والارميني ارارات ميرزويان. قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا وجهات نظر استمرارا للاتفاقيات التي توصل اليها زعيما البلدين حول العمل على إعداد اتفاقية سلام مستقبلية وتنظيم لجنة مشتركة للحدود وكذلك الشؤون الإنسانية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأرميني مسائل إعداد اتفاقية سلام

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