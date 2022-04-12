زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر الخزر
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٤]
باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)
ضرب الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي في 11 أبريل بحر الخزر على عمق 33 كيلومترا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.
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