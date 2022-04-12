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    زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر الخزر

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٤]

    باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي في 11 أبريل بحر الخزر على عمق 33 كيلومترا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر الخزر
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