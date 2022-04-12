باكو، 12 أبريل، أذرتاج قالت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين في بيان إن مرحلة نصف النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم تنطلق 20 أبريل. يحل قراباغ أغدام ضيفا على غابالا في ملعب غابالا المركزي فيما يضيف زيرة باكو نفطجي باكو نفس اليوم على ملعب مجمع زيرة الرياضي.

AZERTAG.AZ : إعلان موعد انطلاق نصف النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم

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