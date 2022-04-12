باكو، 12 أبريل، (أذرتاج) اشرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مشاورة حول نتائج الربع الأول من العام الجاري.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشرف على مشاورة حول نتائج الربع الأول من العام الجاري

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