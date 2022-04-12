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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشرف على مشاورة حول نتائج الربع الأول من العام الجاري

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]

    باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

    اشرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مشاورة حول نتائج الربع الأول من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشرف على مشاورة حول نتائج الربع الأول من العام الجاري
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