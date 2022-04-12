وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي وفد هيئة الأركان العامة التركية

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 12 أبريل مع رئيس جهاز الاستطلاع في هيئة الأركان العامة التركية الجنرال رافيت دالكيران والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع رحب بالضيوف وأشار إلى أن الإصلاحات جارية لانتقال الجيش الأذربيجاني الى معايير القوات المسلحة التركية، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس الأذربيجاني القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

وشدد الجنرال رافيت دالكيران على أهمية مثل هذه اللقاءات من حيث توسيع التعاون المتبادل.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون العسكري الأذربيجاني التركي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.