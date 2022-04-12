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    سياسة


    المجلس الوطني يصدق على عضوية كاظموف لدى هيئة إدارة البنك المركزي

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    صوت نواب المجلس الوطني لصالح تصديق قرار تصديق عضوية طالع كاظموف لدى هيئة إدارة البنك المركزي في اجتماع البرلمان المنعقد 12 أبريل اليوم.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يصدق على عضوية كاظموف لدى هيئة إدارة البنك المركزي
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