باكو، 12 أبريل (أذرتاج) جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي الى جنوب القوقاز تويفو كلار في 12 أبريل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين أجرا تبادل الآراء حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة واتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والعمل على اعداد اتفاقية سلام مقبلة وتشكيل لجنة حدودية مشتركة ، كذلك الشئون الإنسانية، كدوام للقاء بروكسل بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا بوساطة ومشاركة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني والمبعوث الأوروبي الخاص في شئون جنوب القوقاز

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