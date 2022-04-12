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    سياسة


    رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يستقبل رئيس جهاز الاستطلاع في الجيش التركي

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤١]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    التقى النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع الفريق رأفت دالكيران رئيس جهاز الاستطلاع في الأركان العامة التركية والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطرفين أشادا بالعلاقات المتبادلة بين جيشي كلا البلدين وكذلك تطوير التعاون في مجال الاستطلاع العسكري بينهما.

    كما تم الـتأكيد في اللقاء على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة بين أذربيجان وتركيا من حيث تبادل الخبرات.

    AZERTAG.AZ :رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يستقبل رئيس جهاز الاستطلاع في الجيش التركي
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