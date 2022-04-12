أذربيجان: تطعيم أكثر من 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 12 أبريل

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9 آلاف و660 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 709 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و856 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7 آلاف و547 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و558 ألف و968 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و331 ألف و709 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و833 ألف و723 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و159 ألف و255 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 234 ألف و284.