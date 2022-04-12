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    الرئيس إلهام علييف: سننشئ قره باغ وزنكزور على السواء كمنطقة نموذجية

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٤٤]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي: "سنعيد بناء كل شيء بقدراتنا. قلت مرة، وأقول الآن أيضا اننا سننشئ قره باغ وزنكزور على السواء كمنطقة نموذجية. سيعيش مواطنو أذربيجان فيها عيشا سعيدا ومريحا. وهذه المنطقة ستصبح نموذجا للعالم أيضا. لكن اناشد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمسترشدين بمبادئ العدالة أن تهتم بأذربيجان ايضا وأن تتجنب من ازدواجية المعايير تجاهها."

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: سننشئ قره باغ وزنكزور على السواء كمنطقة نموذجية
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