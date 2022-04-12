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    الرئيس إلهام علييف: هناك اهتمام كبير بأذربيجان بسبب انتصارها في حرب قره باغ الثانية

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٥‎١]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    في الوقت الحاضر، هناك اهتمام كبير بأذربيجان بسبب انتصارنا في حرب قره باغ الثانية. هناك الكثير من الرغبات للعمل معًا وإقامة علاقات تجارية. أذربيجان اليوم هي واحدة من عدد قليل من البلدان في العالم، التي تمكنت من جذب الكثير من الاهتمام، حسبما قاله الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي في 12 ابريل.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: هناك اهتمام كبير بأذربيجان بسبب انتصارها في حرب قره باغ الثانية
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