الرئيس إلهام علييف: عالجنا هذا النزاع بأنفسنا
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٠٠]
باكو، 12 أبريل (أذرتاج)
"لقد عالجنا هذا الصراع بأنفسنا. كانت مجموعة مينسك تعمل لمدة 28 عامًا قبل حرب قره باغ الثانية. ربما زار الوسطاء الدوليون فيها أذربيجان وأرمينيا مئات مرات خلال تلك الفترة. لكن النتيجة واضحة. وكانت النتيجة صفر"، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٢٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:١٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٢٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٣٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٤]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٧]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٤]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك