الرئيس إلهام علييف: عالجنا هذا النزاع بأنفسنا

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

"لقد عالجنا هذا الصراع بأنفسنا. كانت مجموعة مينسك تعمل لمدة 28 عامًا قبل حرب قره باغ الثانية. ربما زار الوسطاء الدوليون فيها أذربيجان وأرمينيا مئات مرات خلال تلك الفترة. لكن النتيجة واضحة. وكانت النتيجة صفر"، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي.