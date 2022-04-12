الرئيس إلهام علييف: اعترفت المنظمات الدولية الرائدة في العالم بالحقائق الجديدة
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:١٦]
باكو، 12 أبريل (اذرتاج)
"إن نتائج فترة ما بعد الصراع ونتائج العام الأول تقودنا الى القول إننا نُفذت جميع الأهداف. بادئ ذي بدء، واصلنا اتصالاتنا وتعاوننا النشط مع المنظمات الدولية، واعترفت المنظمات الدولية الرائدة في العالم بالواقع الجديد"، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي في 12 ابريل.
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