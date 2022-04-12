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    الرئيس إلهام علييف: في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تطورت بلادنا بنجاح في جميع المجالات

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:١٩]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تطورت بلادنا بنجاح في جميع المجالات، يجب علينا تقييم نتائج هذه الأشهر الثلاثة على أنها استمرار لنجاح العام الماضي، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي في 12 ابريل.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تطورت بلادنا بنجاح في جميع المجالات
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