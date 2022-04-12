الرئيس الأذربيجاني: قبل الاتحاد الأوروبي الواقع الناشئ في فترة ما بعد الصراع

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

لقد تكثفت اتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي بعد الحرب. وقد قبل الاتحاد الأوروبي الواقع الناشئ في فترة ما بعد الصراع.

قال هذه الكلمات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي في 12 أبريل.

أضاف الرئيس: "بمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل، عقد اجتماعان ثلاثيان في ديسمبر وأبريل. وقُدمت المعلومات عن الاجتماعات. ورأى الخبراء والمجتمع الأذربيجاني أن البيان الختامي لم يتضمن عبارة "ناغورنو قره باغ"، وهو أمر طبيعي تمامًا. لأن أذربيجان أعربت عن احتجاجها، ولا توجد فيه كلمة "صراع" أيضًا. هذا طبيعي لأنه لا يوجد صراع. وقد تم حل الصراع."