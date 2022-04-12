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    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وقيرغزستان

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٢]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    أقيمت مشاورات سياسية عبر الاتصال المرئي بين وزارتي خارجية أذربيجان وقيرغزستان في 12 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان نائب الوزير الاذربيجاني خالاف خالافوف ونظيره القيرغيزي ايبك مولدوقاضييف وبرفقة وفدي كلا الجانبين ناقشا المواضيع المهمة المدرجة في اجندة العلاقات الثنائية ومسائل توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

    علاوة على ذلك، اجرى الجانبان تبادل الآراء حول تطوير التعاون في المرافق الإقليمية والدولية.

    تم التأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة من حيث تطوير التعاون الثنائي.

     

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