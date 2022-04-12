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    إلهام علييف: حجم الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 6.8 % في الربع الأول

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    "مؤشراتنا الاقتصادية أيضا إيجابية جدا. زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من العام. وكان نصيب الزيادة في القطاع غير النفطي اكثر بكثير. زاد اقتصادنا غير النفطي بنسبة أكثر من 10 في المائة"، حسبما قاله الرئيس إلهام علييف في اجتماع مكرس لنتائج الربع الأول للعام الحالي في 12 أبريل.

     

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف: حجم الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 6.8 % في الربع الأول
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