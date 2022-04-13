باكو، 13 أبريل، أذرتاج

جرى 13 أبريل اليوم حفل افتتاح بطولة أذربيجان لكرة الطاولة بين الناشئين والشباب لدى مجمع "شعاع" الرياضي الصحي.

وقالت الامينة العامة للاتحاد الأذربيجاني لكرة الطاولة كونول ميكائيلوفا إن بطولة البلد يشارك فيها رياضيون من باكو وسومقايت وكنجة وساموخ وقوصار وجدابيك وصاليان وشروان ونابران مبينة أن المنتخب الأذربيجاني يتدرب قبل العاب التضامن الإسلامي المقرر تنظيمها في قونية التركية في أغسطس وبرنامج الاستعدادات غنية وفيه تنظيم لقاءات ودية وكذلك معسكر استعداد داخل البلد.

وأضافت أن الاتحاد يكرم رياضيين متميزين في البطولة والذين سيحصلون على درجات سيجلبون الى المنتخب لتمثيل البلد في المسابقات الدولية.