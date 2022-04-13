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    سياسة


    الرئيس علييف يعين رئيسا للبنك المركزي

    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما اليوم يعين فيه رئيسا للبنك المركزي. ‏

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ10 من المادة الـ 109 من القانون ‏الأساسي الأذربيجاني ينص على توظيف طالع بن طاهر كاظموف لمنصب رئيس لبنك أذربيجان المركزي ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎

    AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين رئيسا للبنك المركزي
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