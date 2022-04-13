باكو، 13 أبريل، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما اليوم يعين فيه رئيسا للبنك المركزي. ‏ أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ10 من المادة الـ 109 من القانون ‏الأساسي الأذربيجاني ينص على توظيف طالع بن طاهر كاظموف لمنصب رئيس لبنك أذربيجان المركزي ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه‎.‎

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين رئيسا للبنك المركزي

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