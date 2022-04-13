الرئيس علييف يعين رئيسا للبنك المركزي
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
باكو، 13 أبريل، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما اليوم يعين فيه رئيسا للبنك المركزي.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ10 من المادة الـ 109 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على توظيف طالع بن طاهر كاظموف لمنصب رئيس لبنك أذربيجان المركزي ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٢٨]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٢]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك