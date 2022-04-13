رياح شديدة تخلف بعض المضاعفات في أغصطفا
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
أغستفا، 13 أبريل، أذرتاج
رياح شديدة خلفت بعض المضاعفات في محافظة أغستفا منذ الأمس.
وانهارت عدة لوحات للإعلان على جانب الطريق السريع الواصل من العاصمة باكو الى قازاخ.
كما أضرت الرياح بمناطق سكنية تقع على الساحل الأيسر من نهري أغستفا وكور أكثر.
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