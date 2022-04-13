معركة العاصمة كييف: تقرير مصور خاص لأذرتاج من قريتي ستويانكا وبوزوفايا (فيديو)

كييف، 13 أبريل، (أذرتاج)

دارت أعنف معارك في القرى والبلدات في ضواحي العاصمة كييف منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقامت القوات المسلحة الأوكرانية بمقاومة شرسة في القرى المحيطة بالمدينة لمنع هجوم على مدينة كييف. كانت قريتا ستويانكا وبوزوفايا في كييف من المناطق التي دار فيها قتال عنيف. ولحقت أضرار جسيمة بالقرى وقُتل مدنيون. كما تكبدت القوات المسلحة الروسية والأوكرانية خسائر في هذه المناطق. تسيطر القوات المسلحة الأوكرانية حاليا على هذه المناطق. لم يوصَ السكان بعد بالانتقال إلى القرى حيث توجد ألغام غير منفجرة في المنطقة. بدأ العمل في تطهير هذه المناطق.

يذكر أنه منذ الأيام الأولى للحرب كانت هناك عدة محاولات لمهاجمة مدينة كييف في هذا الاتجاه. وكانت هذه القرى الواقعة على الطريق السريع "جيتومير-كييف" تعتبر المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للدخول إلى العاصمة. لذلك، منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية اندلع قتال عنيف في تلك المناطق.

يقدم مراسل وكالة أذرتاج الخاص تقريرا مصورا ومقطع فيديو من تلك القرى.

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/1649840263212119205.mp4