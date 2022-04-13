أذربيجان: 16 إصابة بكورونا في 13 أبريل

باكو، 13 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 41 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 13 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و305 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و416 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و704 مريض منهم ويستمر علاج 185 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4343 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و755 ألف و203 فحص طبي.